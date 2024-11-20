Четыре человека погибли в аварии в Пермском крае
В Чернушинском городском округе минувшей ночью произошла смертельная авария, в которой погибли четыре человека. Об этом сообщил properm.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.
На трассе Чернушка — Тюш мужчина за рулем Nissan Serena не заметил грузовик, который остановился на трассе для замены колеса. При этом был выставлен знак и включены аварийные сигналы.
Легковушка врезалась в автомобиль. В результате аварии погибли трое сидевших в легковушке, а также мужчина, который помогал менять колесо. Проводится проверка.
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