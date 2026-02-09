Четыре человека погибли в аварии в Пензенской области

В субботу, 7 февраля, на трассе Городище — Никольск — Ночка в Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни четырех человек. КамАЗ столкнулся с автомобилем Citroen, сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.

Среди погибших — водитель иномарки, родившийся в 1968 году, и трое пассажиров 1968, 1994 и 1996 годов рождения. Также сообщается о троих пострадавших, которых доставили в больницу с травмами.

По данным местной прокуратуры, один из погибших является жителем города Можга, а трое других — жителями Казани. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.