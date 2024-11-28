Четыре человека погибли в аварии на трассе в Туве

В Туве произошла смертельная авария, в которой погибли четыре человека. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

ДТП произошло на трассе в Эрзинском районе. Водитель за рулем Toyota Corolla не справился с управлением, и машина вылетела с дороги, а потом перевернулась.

В результате аварии четыре челововека погибли, еще один — пострадал. Его доставали в больницу, проводится проверка.