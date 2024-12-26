Четыре человека погибли, семеро пострадали в ДТП в Якутии

Накануне вечером в Якутии произошло случилось ДТП с трагическими последствиями. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на региональную службу спасения.

На 385-м километре дороги из Якутска в село Верхневилюйск столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Ipsum въехал в стоявший на дороге грузовик Scania. Затем его вынесло на встречную полосу, где машина столкнулась с внедорожником.

«В результате ДТП пострадало семь человек, среди пострадавших есть новорожденный ребенок. Погибло четыре человека», — уточнили в службе спасения.

Для эвакуации пострадавших ночью 26 января вылетел санитарный борт с девятью медиками. Вертолётом людей перевезли в Якутск. Все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.