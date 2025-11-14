Четыре автомобиля стали участниками ДТП в Нижнем Новгороде

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло 14 ноября в Нижнем Новгороде на улице Белинского. В столкновении приняли участие четыре автомобиля: Volkswagen, Renault, ВАЗ и Audi. По данным Госавтоинспекции, 26-летний водитель Volkswagen не сумел удержать необходимую дистанцию и врезался в Renault, управляемый 28-летней женщиной. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

В результате удара Renault выбросило на ВАЗ, за рулем которого находился 22-летний молодой человек. Последний автомобиль столкнулся с Audi, за рулем которой находилась 34-летняя женщина. В результате аварии водитель Volkswagen получил травмы и был осмотрен бригадой медиков на месте происшествия.

Одно из транспортных средств после столкновения оказалось на трамвайных путях, что привело к временной остановке движения трамваев и возникновению крупной пробки на дороге.

Сейчас сотрудники ГИБДД занимаются выяснением деталей происшествия и определением виновных.