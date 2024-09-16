Четверо подростков пострадали в ДТП с мотоциклами в Нижегородской области

Сразу два ДТП с участием мотоциклов произошли накануне в Нижегородской области. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Управление Госавтоинспекции по региону.

В Дзержинске водитель Toyota Corolla не пропустил мотоцикл на перекрестке, который двигался по встречной полосе. В результате столкновения пострадали несовершеннолетний водитель двухколесного транспорта и его пассажир.

Вторая авария случилась на проспекте Молодежном в Нижнем Новгороде. Несовершеннолетний мотоциклист не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi. Подростка и его пассажирку доставили в детскую областную больницу.