Четверо подростков пострадали в ДТП с мотоциклами в Нижегородской области

Сразу два ДТП с участием мотоциклов произошли накануне в Нижегородской области. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Управление Госавтоинспекции по региону.
В Дзержинске водитель Toyota Corolla не пропустил мотоцикл на перекрестке, который двигался по встречной полосе. В результате столкновения пострадали несовершеннолетний водитель двухколесного транспорта и его пассажир.
Вторая авария случилась на проспекте Молодежном в Нижнем Новгороде. Несовершеннолетний мотоциклист не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi. Подростка и его пассажирку доставили в детскую областную больницу.
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