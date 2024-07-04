Четверо детей чудом выбрались из горящего дома в Тюменской области

В Тюменской области в результате пожара едва не погибли четверо детей. Им чудом удалось выбраться из горящего дома, написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

Случай произошел накануне в деревне Анисимовка. После короткого замыкания в доме, где проживает многодетная семья, начался пожар. Дети проснулись от звука пожарного извещателя, а самая старшая девочка оперативно вывела своих младших сестер и брата на улицу.

Сообщается, что родителей в этот момент дома не было. Они ушли в лес собирать ягоды. В результате в пожаре никто не пострадал.