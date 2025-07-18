Четверо человек погибли после съезда автомобиля УАЗ в реку в Нижегородской области
В Нижегородской области автомобиль съехал в реку Пьяна, что привело к гибели четырех человек. Об этом написал MK.RU со ссылкой на МЧС региона.
Инцидент произошел в Пильнинском районе в вечернее время в четверг. В результате ДТП автомобиль УАЗ оказался в воде. Один человек получил травмы, четверо — погибли.
Спасатели Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС РФ извлекли тела погибших из реки.
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