Четверо человек погибли после съезда автомобиля УАЗ в реку в Нижегородской области

В Нижегородской области автомобиль съехал в реку Пьяна, что привело к гибели четырех человек. Об этом написал MK.RU со ссылкой на МЧС региона.

Инцидент произошел в Пильнинском районе в вечернее время в четверг. В результате ДТП автомобиль УАЗ оказался в воде. Один человек получил травмы, четверо — погибли.

Спасатели Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС РФ извлекли тела погибших из реки.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте