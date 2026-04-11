Человек погиб при квартирном пожаре в Карелии

Смертельный пожар произошел в городе Сегежа (Карелия). Подробности сообщил «КарелInform» со ссылкой на данные регионального МЧС.

Согласно информации ведомства, огонь охватил одну из комнат квартиры и распространился на площади 12 квадратных метров. В полыхающем помещении погиб человек.

На место были направлены четыре единицы техники и девять спасателей. В настоящее время специалисты МЧС проводят проверку.