Челябинского врача оштрафовали на 90 тысяч рублей за незаконный сбыт препаратов

Суд в Челябинской области вынес приговор врачу из Чебаркуля. Его признали виновным в незаконной продаже лекарств, сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Установлено, что фигурант, занимая должность реаниматолога, добыл сильнодействующее вещество, обманув руководство. Препараты он попытался отправить за границу с помощью транспортной компании.

Злоумышленнику назначили наказание в виде штрафа на 90 тысяч рублей.