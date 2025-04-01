Челябинского врача оштрафовали на 90 тысяч рублей за незаконный сбыт препаратов
Суд в Челябинской области вынес приговор врачу из Чебаркуля. Его признали виновным в незаконной продаже лекарств, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные региональной прокуратуры.
Установлено, что фигурант, занимая должность реаниматолога, добыл сильнодействующее вещество, обманув руководство. Препараты он попытался отправить за границу с помощью транспортной компании.
Злоумышленнику назначили наказание в виде штрафа на 90 тысяч рублей.
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