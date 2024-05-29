Бывший главбух предстанет перед судом в Пензе за присвоение более 4,8 миллиона рублей
Первомайский районный суд Пензы рассмотрит дело бывшего главного бухгалтера, которая обвиняется в присвоении более 4,8 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс».
По версии следствия, обвиняемая похищала деньги в период с 2019 по 2023 год. Она начисляла зарплату некоторым сотрудникам с прибавлением, а через другую программу переводила разницу на свой счет.
Отмечается, что заказанная аудиторская проверка подтвердила все подозрения.
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