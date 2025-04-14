Бродяги из центра соцадаптации обосновались в ЖК «Люблинский парк»

В московском ЖК «Люблинский парк» от застройщика ПИК обосновались бомжи. На нашествие бродяг из соседнего центра социальной адаптации 360.ru пожаловались местные жители.

«Бомжи регулярно остаются спать на лестничной клетке, вызываем бомж-патруль. Проблема в том, что они постоянно бухают и свинячат вокруг, плюс в доме много детей. Есть риск, что под градусом бродяги нападут на слабых», — рассказал один из жильцов.

Еще один собеседник 360.ru подтвердил, что бездомные регулярно пробираются в ЖК.

«Да, такое периодически происходит, но, к счастью, служба социального патруля довольно быстро реагирует», — добавил он.

Еще одна жительница опасается, что бомжи могут оказаться переносчиками опасных инфекций.

«В ЖК „Люблинский парк“ их место обитания, так как рядом находится соццентр. Они спят в подъездах, попрошайничают у магазинов, распивают спиртные напитки в беседках во дворах! Это ужасно, конечно! Потому что они издают жуткий запах! Кашляют, от этого еще страшнее, туберкулез среди таких граждан очень распространенное явление», — подчеркнула женщина.

В декабре 2024 года полицейские задержали в Москве бомжа, который оказался миллиардером Вячеславом Чикалиным. В 2000 году он занимал пост вице-президента «Евразбанка» и был старостой прихода храма в Беляево.