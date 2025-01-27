Большегруз с огнеопасной цистерной стал участником ДТП в Оренбурге
Авария с участием большегруза, перевозившего огнеопасную цистерну, произошла в Оренбурге. Подробности сообщил сайт 56orb.ru.
По данным очевидцев, на Загородном шоссе столкнулись грузовик и по меньшей мере три легковушки. Все транспортные средства получили серьезные повреждения. Информация о пострадавших не поступала.
В результате аварии на участке дороги образовалась серьезная пробка. Проводится проверка.
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