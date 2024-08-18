Большегруз протаранил колонну машин на западе МКАД

Грузовик на скорости врезался в очередь из машин на 45-м километре МКАД

Водитель КамАЗа не справился с управлением и врезался в стоявшую в очереди на съезд колонну автомобилей на 45-м километре МКАД. Видео с места опубликовал департамент транспорта Москвы.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на внутренней стороне кольцевой автодороги около съезда № 45.

«Столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — уточнили в пресс-службе.

Также в дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда, так как движение в районе аварии затруднено. По какой причине произошло столкновение, пока неизвестно.

В минувшую пятницу, 16 августа, стало известно о гибели пешехода, перебегавшего Свердловский проспект в Челябинске. Мужчина попал под колеса КамАЗа с полуприцепом и скончался от полученных травм. По предварительным данным, водитель большегруза не заметил нарушителя и не затормозил.