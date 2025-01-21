Более 80 человек эвакуировали из-за пожара в поликлинике Перми

Пожар охватил поликлинику на Мозырьской улице в Перми. Обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, утром 21 января в медицинском учреждении загорелся кабинет на втором этаже. Пламя распространилось на пяти квадратных метрах.

Прибывшие спасатели эвакуировали из здания 84 человека. Устанавливаются причины пожара.

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