Более 80 человек эвакуировали из-за пожара в поликлинике Перми
Пожар охватил поликлинику на Мозырьской улице в Перми. Обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, утром 21 января в медицинском учреждении загорелся кабинет на втором этаже. Пламя распространилось на пяти квадратных метрах.
Прибывшие спасатели эвакуировали из здания 84 человека. Устанавливаются причины пожара.
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