Более 60 ДТП с пострадавшими произошло в Нижегородской области за две недели

С начала 2025 года 12 человек погибли в дорожных авариях на территории Нижегородской области, еще 93 получили различные травмы, в том числе 11 детей. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
По данным полицейских, всего за последние две недели в регионе зафиксировали 67 ДТП с пострадавшими. Столкновения происходили в основном из-за нарушения скоростного режима и выезда на полосу встречного движения.
Кроме того, за указанный период стражи порядка отстранили от вождения 292 автомобилистов, находящихся в состоянии опьянения.
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