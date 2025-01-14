Более 60 ДТП с пострадавшими произошло в Нижегородской области за две недели

С начала 2025 года 12 человек погибли в дорожных авариях на территории Нижегородской области, еще 93 получили различные травмы, в том числе 11 детей. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По данным полицейских, всего за последние две недели в регионе зафиксировали 67 ДТП с пострадавшими. Столкновения происходили в основном из-за нарушения скоростного режима и выезда на полосу встречного движения.

Кроме того, за указанный период стражи порядка отстранили от вождения 292 автомобилистов, находящихся в состоянии опьянения.