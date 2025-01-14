Более 500 человек эвакуировали из кинотеатра на западе Москвы

Источник 360.ru: на западе Москвы кинотеатр эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: РИА «Новости»

Кинотеатр «Синема Парк», расположенный на западе Москвы, эвакуировали из-за угрозы взрыва. Из здания вывели более 500 человек. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

Кинотеатр находится на Багратионовском проезде.

«В общий чат всех кинотеатров поступило сообщение 20 минут назад о том, что в кинотеатре „Синема Парк“ находится взрывчатка под сидением», — сообщил источник.

Дополнительной информации пока не поступало.

Ранее в столице возбудили уголовное дело в отношении пассажира авиарейса Нижнекамск — Москва, который сообщил экипажу об угрозе взрыва. В ходе проверки пассажирского лайнера взрывчатку не обнаружили, дезинформатора задержали.

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