Более 40 спасателей тушили полыхающий дом в центре Пензы
Крупный пожар охватил многоквартирный дом в центре Пензы. Предварительно, обошлось без пострадавших, сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Происшествие случилось на улице Володарского. На место были направлены 41 спасатель и 12 единиц техники.
Пламя уничтожило квартиру площадью 80 квадратных метров. Кроме того, обгорела кровля строения на 500 «квадратах». Причина возникновения огня устанавливается.
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