Более 40 спасателей тушили полыхающий дом в центре Пензы

Крупный пожар охватил многоквартирный дом в центре Пензы. Предварительно, обошлось без пострадавших, сообщила « Пенза-пресс » со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Происшествие случилось на улице Володарского. На место были направлены 41 спасатель и 12 единиц техники.

Пламя уничтожило квартиру площадью 80 квадратных метров. Кроме того, обгорела кровля строения на 500 «квадратах». Причина возникновения огня устанавливается.