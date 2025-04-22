Более 40 пожаров зафиксировали в Нижегородской области за сутки
Специалисты зарегистрировали 43 пожара на территории Нижегородской области за 21 апреля. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Так, огонь охватил отходы на производственном предприятии в Балахне. А в административном центре вспыхнула квартира на бульваре Юбилейном.
Во время возгораний сотрудники ведомства спасли одного человека. Еще троих эвакуировали.
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