Более 40 пожаров зафиксировали в Нижегородской области за сутки

Специалисты зарегистрировали 43 пожара на территории Нижегородской области за 21 апреля. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Так, огонь охватил отходы на производственном предприятии в Балахне. А в административном центре вспыхнула квартира на бульваре Юбилейном.

Во время возгораний сотрудники ведомства спасли одного человека. Еще троих эвакуировали.