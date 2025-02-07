Более 30 турок стали жертвами паленого алкоголя

Массовое отравление поддельным алкоголем произошло в Анкаре — из-за паленого спиртного погибли 33 человека. Об этом заявил губернатор города Васип Шахин, сообщил телеканал A Haber .

«Примечательно и очень печально для нас то, что, к сожалению, 33 наших гражданина погибли из-за употребления поддельного алкоголя», — отметил он.

Еще 20 турок попали в реанимацию, добавил градоначальник. В связи с отравлением к ответственности привлекли 32 человека, связанных с продажей поддельного спиртного. Шахин рассказал, что 13 из них арестовали, а остальных освободили на условиях судебного контроля.

Правоохранители изъяли 102 тонн этилового и метилового спирта. Большую часть паленого алкоголя обнаружили в Дюздже и Конье, еще 40 тонн забрали на границах провинции.

Ранее случай массового отравления алкоголем произошел в Лаосе. Из-за спиртного с содержанием метанола погибли шесть туристов: американец, двое датчан, две австралийки и британка.