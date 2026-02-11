Более 270 ДТП с пострадавшими зафиксировали в Нижегородской области в январе 2026 года
В январе 2026 года на дорогах Нижегородской области зарегистрировали 275 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на УМВД РФ по региону.
Жертвами ДТП стали 17 человек, травмы различной степени тяжести получили 393 участника аварии, среди пострадавших оказались 40 несовершеннолетних.
Подавляющее большинство (91%) происшествий возникло вследствие нарушений правил дорожного движения автомобилистами.
