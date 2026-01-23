Более 20 спасателей тушили пожар в частной бане в Кирове
Огонь охватил частную баню в Кирове. Происшествие случилось в четверг, 22 января, на улице Санникова. Об этом сообщил сайт Newsler.ru с ссылкой на представителей областного управления ГУ МЧС России.
По информации ведомства, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие 23 сотрудника МЧС и семь единиц техники.
Предположительно, причиной возгорания стала неисправность печи. Точные обстоятельства ЧП предстоит установить экспертам.
