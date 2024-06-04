Более 20 спасателей тушили полыхающий частный дом в Ижевске

Крупный пожар охватил деревянный частый дом на Трудовой улице в Ижевске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось по самому зданию и надворным постройкам. Хозяевам удалось спастись благодаря бдительным соседям, которые разбудили их.

В ликвидации возгорания были задействованы 27 спасателей и семь единиц техники. Организована проверка.

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