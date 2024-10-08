Более 150 человек пропали в Нижегородской области за сентябрь 2024 года

Добровольцы занимались поисками 152 человек, пропавших без вести в Нижегородской области в сентябре 2024 года. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на данные ПСО «Волонтер НН».

По информации организации, 120 граждан удалось найти живыми. Медицинская помощь не потребовалась всего девяти потерпевшим.

Еще пять обнаружили погибшими. Судьба 18 жителей остается неизвестной.

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