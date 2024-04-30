Более 100 тысяч человек остались без света в Курской области | 360°

Важное 30 апреля 2024, 20:05 Более 100 тысяч человек остались без света в Курской области Губернатор Старовойт: 120 тысяч человек остались без света в Курской области Freepik

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Из-за аварии на подстанции «Южная» в Курской области без света остались порядка 120 тысяч человек в нескольких районах. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

Специалисты приступили к устранению неисправности. Ориентировочный срок восстановления электроснабжения — к 21.00.

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Ранее глава региона сообщил, что в результате удара украинского беспилотника погиб житель села Николаево-Дарьино Суджанского района. Он выразил соболезнование родным и близким покойного.

Также ВСУ дважды за день обстреляли село Козино в Курской области. Пострадали три человека, одна женщина погибла. Повреждения получили 10 домовладений и линия электропередачи. Жители ряда населенных пунктов частично остались без света.