Более 100 телят погибли на ферме в Новосибирской области

Из-за крупного пожара на животноводческой ферме в Тогучинском районе Новосибирской области погибли 104 теленка. Информацию об этом озвучил заместитель начальника Главного управления МЧС РФ по области Алексей Кветков, сообщил ТАСС .

Во время оперативного совещания в правительстве региона Кветков рассказал, что площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. Пламя охватило строения, где содержали телят. Сотрудникам МЧС удалось вывести 11 животных.

Спасатели выясняют причины ЧП, нанесенный предприятию материальный ущерб уточняется.

Ранее пожар разгорелся после атаки украинского беспилотника на промышленную зону Лабинска. Огонь вспыхнул на территории нефтебазы, обошлось без пострадавших. Для ликвидации возгорания на место ЧП направили четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалистов ГУ МЧС по Краснодарскому краю.