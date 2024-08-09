Более 10 спасателей тушили полыхающую квартиру в Петроградском районе Петербурга

Огонь охватил квартиру дома в Петроградском районе Северной столицы. Предварительно, обошлось без пострадавших, сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 10 квадратных метров. На место направили 15 спасателей и три единицы техники.

Специалисты эвакуировали из здания шесть человек. Выясняются обстоятельства возгорания.

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