Боксер получил 9 лет колонии по делу о смертельной драке в букмекерской конторе

В Перми суд Орджоникидзевского района огласил приговор любителю спортивных ставок, который устроил смертельную драку в букмекерской конторе. Об этом пишет сайт Properm.ru со ссылкой на пресс-службе прокуратуры города.

По данным ведомства, в ноябре прошлого года в микрорайоне Гайва вспыхнул конфликт между клиентами компании для ставок на спорт. Подсудимый несколько раз ударил мужчину руками в область головы. В результате он упал и ударился об угол дверного проема.

Смерть мужчины наступила на месте происшествия. Ее причиной стала закрытая черепно-мозговая травма. По решению суда обвиняемый получил девять лет лишения свободы сроком. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.