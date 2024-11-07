Боец Северин снял видео с потерей сознания в бассейне

Боец Северин едва не утонул в бассейне и впал в кому

Известный кулачный боец Александр Северин устроил в бассейне подводный заплыв с включенной камерой, потерял сознание и пролежал на дне несколько минут, пока его не достали другие посетители. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Прибывшие на место спасатели оказали спортсмену первую медицинскую помощь, однако он впал в состояние клинической смерти.

Около суток Северин провел в коме, но выжил и уже возобновил тренировки. Всего в карьере он провел 10 поединков по правилам бокса и кулачных боев.

В беседе с «Матч ТВ»Северин рассказал, что сумел проплыть под водой все 50 метров, однако когда вынырнул, то увидел очень яркие цвета вокруг и потерял сознание.

«Ярко очень помню картинку, когда всплыл. Ничего особенного: поверхность воды, люди, бортики, но очень яркая картинка была. Увидел и отключилось сознание», — сообщил он.

Ранее спасатель объяснил, когда можно помогать утопающим.