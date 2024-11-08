Безработного юношу задержали в Петербурге по подозрению в разбойном нападении

Петербургские правоохранители задержали 19-летнего жителя Ленобласти, подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно предварительным данным, 5 ноября на улице Красных Фортов юноша напал на прохожего. Вооруженный ножом агрессор избил жертву, распылил в лицо содержимое перцового баллончика и забрал мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка устанавливают детали случившегося.

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