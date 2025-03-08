Бетонные плиты придавили двух рабочих на стройке в Москве

Источник 360.ru: на юго-востоке Москвы плиты рухнули на двух строителей

Строительные плиты обрушились вместе с частью крана на двух рабочих на объекте в Косино-Ухтомском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

«На территории стройки на рабочего что-то упало, пострадавшего извлекли из-под предмета, попросили вызвать реанимацию», — отметил он.

В результате ЧП рабочий 1986 года рождения получил черепно-мозговую травму и перелом обоих рук. Второй строитель отделался ушибами. Предварительно, пострадавших госпитализируют в городскую больницу № 15.

«Строительные конструкции были подняты вторым краном до нашего прибытия», — добавил собеседник 360.ru.

Ранее восемь человек пострадали из-за обрушения сидений в цирке в Нефтегорске. Конструкции рухнули, когда в передвижном шапито находились 20 человек. Все пострадавшие получили легкие травмы. СК возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.

UPD: Источник 360.ru уточнил, что плиты упали из-за разрыва троса. В итоге плита рухнула на надстройку автокрана, и ее обломки зацепили двух стропальщиков. На место ЧП выехали следователи.