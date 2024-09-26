Бетонная плита насмерть раздавила рабочего на стройке в Ростовской области

На стройке в Шахтах произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на СУ СКР по Ростовской области.

Мужчина упал в техническую яму, и сверху на него рухнула бетонная плита. Рабочий погиб на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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