Беспилотник попытался атаковать объект на территории Астраханской области

Губернатор Бабушкин: ночью дрон пытался атаковать объект в Астраханской области

Фото: РИА «Новости»

Украинский беспилотник ночью пытался атаковать один из объектов на территории Астраханской области. Российские военнослужащие отразили атаку, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

«Все специальные службы работают в состоянии повышенной готовности», — уточнил он.

Губернатор также обратился к жителям региона. Он попросил людей не поддаваться на провокации и доверять только проверенным источникам информации. Бабушкин пообещал лично информировать жителей обо всех значимых событиях.

В ночь на 8 июня ВСУ попытались атаковать несколько российских регионов, применяя для этого беспилотники самолетного типа и безэкипажные катера.

Кроме того, этим же утром под ударом ВСУ оказался поселок в Белгородской области. В ходе обстрела храм в Прохоровке получил повреждения.

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