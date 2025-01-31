Беременную с переломами нашли под окнами дома в Петербурге

Молодую женщину на раннем сроке беременности с множественными переломами нашли под окнами пятиэтажки на улице Лени Голикова в Санкт-Петербурге. Как сообщила «Фонтанка», полицию и медиков на место вызвали очевидцы.
По данным журналистов, пострадавшую в тяжелом состоянию поместили в реанимацию из-за угрозы выкидыша.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа провела работы на втором этаже дома. При каких обстоятельствах пострадала беременная, неизвестно.
В начале января страдающая длительной депрессией жительница Санкт-Петербурга задушила восьмилетнего сына, а после покончила с собой. Ее тело нашли под окнами квартиры. Следователи завели уголовное дело для выяснения всех обстоятельств случившегося.
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