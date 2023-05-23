Белгородская область подверглась многочисленным обстрелам ВСУ

Вооруженные силы Украины многократно обстреливали Белгородскую область 22 мая. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По словам губернатора, Белгородский район обстреляли 15 раз за день. В селе Никольское сбили беспилотник, а по селу Журавлевка артиллерия противника выпустила 14 снарядов. Пострадавших и разрушений в этом районе нет, отметил Гладков.

Борисовский район оказался под обстрелом ВСУ трижды за день. Украинцы выпустили минометные снаряды по хутору Лозовая Рудка, обошлось без пострадавших и разрушений, написал губернатор.

В этом же районе с беспилотников сбросили два взрывных устройства. Никто не пострадал, но повредило крыши административного здания и частного домовладения.

Под минометный обстрел попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. По населенному пункту выпустили пять снарядов. Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава Белгородской области.

Населенные пункты Грайворонского городского округа оказались под многочисленными минометными и артиллерийскими обстрелами с самого утра 22 мая, обратил внимание Гладков.

Атаке со стороны ВСУ подверглись Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшино, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка и Новостроевка.

«По жилым домам и мирным жителям работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров», — написал губернатор.

Ранения получили 12 мирных жителей. Атаки украинцев повредили 29 частных жилых домов и три автомобиля.

В 14 населенных пунктах Грайворонского городского округа нет света, сообщил глава Белгородской области. Электроснабжение восстановят, когда позволит оперативная обстановка.

Шебекинский городской округ обстреляли 25 раз за день. Восемь минометных снарядов противник выпустил по селу Терезовке. Село Середа подверглось артиллерийскому обстрелу 10 раз.

Кроме того, взрывные устройства сбросили с беспилотников в Таволжанке и на участке автодорожной развязки в Шебекино. По словам Гладкова, в округе при атаках никто не пострадал, но небольшие повреждения получили фасады нескольких частных жилых домов.

Украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. После нападения ДРГ Следственный комитет России возбудил уголовное дело.