Бастрыкину доложат о расследовании ДТП с участием подростка в Подмосковье | 360°

Происшествия 01 мая 2024, 14:25 Бастрыкину доложат о расследовании ДТП с участием подростка в Подмосковье СК возбудил дело против подростка, сбившего мать с ребенком в Балашихе Пресс-службы прокуратуры Московской области

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Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела по факту аварии с участием подростка в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, не имеющим права управления машиной.

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Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Московской области доложить о расследовании дела и предварительно установленных обстоятельствах.

«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в СК.

По данным следствия, 16-летний подросток в Балашихе не справился с управлением и сбил пятилетнего мальчика с мамой, после чего врезался в стену торгового центра. Пострадавшим оказали необходимую помощь.

Несколько дней назад женщина за рулем иномарки сбила троих подростков. От полученных травм они скончались до приезда врачей, сообщил RT.