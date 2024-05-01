Бастрыкину доложат о расследовании ДТП с участием подростка в Подмосковье | 360°

01 мая 2024, 14:25
Бастрыкину доложат о расследовании ДТП с участием подростка в Подмосковье
СК возбудил дело против подростка, сбившего мать с ребенком в Балашихе
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела по факту аварии с участием подростка в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, не имеющим права управления машиной.
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Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Московской области доложить о расследовании дела и предварительно установленных обстоятельствах.
«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в СК.
По данным следствия, 16-летний подросток в Балашихе не справился с управлением и сбил пятилетнего мальчика с мамой, после чего врезался в стену торгового центра. Пострадавшим оказали необходимую помощь.
Несколько дней назад женщина за рулем иномарки сбила троих подростков. От полученных травм они скончались до приезда врачей, сообщил RT.
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