Бастрыкин потребовал доклад об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании дела по факту изнасилования мигрантами сотрудницы телеканала «Матч ТВ» у телецентра «Останкино». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ по городу Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении.

В СК уточнили, что по подозрению в совершении преступления задержаны три гражданина Узбекистана. Против них возбудили уголовное дело, в ближайшее время им изберут меру пресечения.

Ранее стало известно об изнасиловании сотрудницы телеканала в ночь на субботу, 6 июля. Преступление произошло у здания телецентра «Останкино», откуда девушка вышла после окончания рабочей смены. На пострадавшую напали три мигранта из Узбекистана. Одного из них поймали спустя 40 минут, остальных задержали позже. Против них возбудили уголовное дело об изнасиловании, совершенном группой лиц.