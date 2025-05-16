Банный комплекс загорелся в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске оперативно устранено возгорание, произошедшее в банном комплексе садового товарищества «Движенец». Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Югры сообщила Ura.ru подробности происшествия.

Специалисты пожарных частей оперативно отреагировали на сигнал тревоги и оперативно приступили к ликвидации очага горения. Первые прибывшие подразделения обнаружили активное выделение дыма из-под кровли строения, представляющего собой деревянную баню. Оценив обстановку, спасатели пришли к выводу, что существует реальная угроза распространения пламени на близлежащие постройки.

Профессиональные действия пожарных помогли погасить огонь всего за двадцать минут с момента поступления сигнала тревоги. В результате стихии пострадала крыша и внешние облицовочные материалы бани, площадь поражения составила 24 квадратных метра.

Всего в операции участвовали три специализированных единицы техники и 13 сотрудников пожарных подразделений.