Банный комплекс загорелся в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске оперативно устранено возгорание, произошедшее в банном комплексе садового товарищества «Движенец». Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Югры сообщила Ura.ru подробности происшествия.
Специалисты пожарных частей оперативно отреагировали на сигнал тревоги и оперативно приступили к ликвидации очага горения. Первые прибывшие подразделения обнаружили активное выделение дыма из-под кровли строения, представляющего собой деревянную баню. Оценив обстановку, спасатели пришли к выводу, что существует реальная угроза распространения пламени на близлежащие постройки.
Профессиональные действия пожарных помогли погасить огонь всего за двадцать минут с момента поступления сигнала тревоги. В результате стихии пострадала крыша и внешние облицовочные материалы бани, площадь поражения составила 24 квадратных метра.
Всего в операции участвовали три специализированных единицы техники и 13 сотрудников пожарных подразделений.
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