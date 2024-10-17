Банду серийных велосипедных воров осудили в Перми

Свердловский районный суд города Пермь приговорил мужчину и двух женщин к лишению свободы за кражу 100 велосипедов из подъездов жилых зданий и с уличных стоянок. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Пермского края.

Ущерб от их действий превысил один миллион рублей. Суд назначил мужчине семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Соучастницы получили сроки в пять и четыре года. Их отправили в колонию-поселение. Также они заплатят штраф в размере 15 тысяч рублей.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу.