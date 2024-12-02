Банда подростков в Подмосковье напала на помощника машиниста

Мизулина: банда подростков пыталась напасть на помощника машиниста в Подмосковье

Группа подростков в Подмосковье нападает на машинистов и электрички. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале .

«В Московской области завелась банда подростков, которые нападают на машинистов и электрички. Например, на станции Воронок компания хулиганов пыталась громить вагон, проникнуть внутрь и избить помощника машиниста поезда», — написала она.

По словам Мизулиной, уже зафиксировали несколько таких случаев. О ситуации уведомили полицию.

Также она опубликовала видео с места событий. На кадрах подростки бьют ногами по электричке.

Ранее группа подростков в Волгограде избила в автобусе мужчину, который сделал им замечание о поведении. У пострадавшего диагностировали множественные травмы. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.