Банда подростков в Подмосковье напала на помощника машиниста
Мизулина: банда подростков пыталась напасть на помощника машиниста в Подмосковье
Группа подростков в Подмосковье нападает на машинистов и электрички. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале.
«В Московской области завелась банда подростков, которые нападают на машинистов и электрички. Например, на станции Воронок компания хулиганов пыталась громить вагон, проникнуть внутрь и избить помощника машиниста поезда», — написала она.
По словам Мизулиной, уже зафиксировали несколько таких случаев. О ситуации уведомили полицию.
Также она опубликовала видео с места событий. На кадрах подростки бьют ногами по электричке.
Ранее группа подростков в Волгограде избила в автобусе мужчину, который сделал им замечание о поведении. У пострадавшего диагностировали множественные травмы. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.