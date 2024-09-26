Балкон пятого этажа рухнул под весом ростовчанина

В Ростове-на-Дону балкон дома не выдержал веса жильца и обрушился с высоты пятого этажа. Об этом сообщили в группе «Это Ростов! Новости» во «ВКонтакте» .

По словам горожан, обрушение произошло утром в девятиэтажке на проспекте Шолохова. Бетонное основание балкона рухнуло вместе с арматурой. Обломки бетона и штукатурки свалились на соседний балкон и тротуар. В этот момент на улице никого не было.

Хозяин балкона успел вернуться в квартиру, поэтому в результате ЧП никто не пострадал. Многоэтажный дом построили в 1980-х годах. Сейчас степень его износа составляет 40%.

Похожий случай произошел в Ленинградской области. Там балкон обрушился в многоквартирном доме на втором этаже, в этот момент на нем находилась 74-летняя хозяйка квартиры. Пенсионерка получила травмы, ее вертолетом доставили в больницу.