Бабушка попросит опеку над девочкой, оставленной россиянкой в аэропорту Антальи

Бабушка оставленной матерью в туалете аэропорта Антальи девочки подаст заявку на опеку через юристов. Об этом РИА «Новости» сообщила адвокат Айшель Кюбра Полат.

Полат подчеркнула, что судьба девочки — административный процесс, который министерства ведут между собой.

«Мы собираемся подать заявку на опеку ребенка, чтобы бабушка Елена могла забрать его и вернуться в Россию», — сказала она.

Против 18-летней Екатерины Бурнашкиной в октябре 2024 года завели уголовное дело за оставление новорожденного ребенка в аэропорту Антальи. Вместе с ней задержали ее мать Елену, женщины планировали вылететь в Москву. Суд по тяжким уголовным делам на заседании 19 февраля оправдал Елену.

В понедельник мать ребенка Екатерину Бурнашкину приговорили по обвинению в покушении на убийство близкого родственника к 15 годам тюремного заключения.