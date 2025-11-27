Бабушка детей из Кольчугино рассказала о семье, где царили голод и страх

Во Владимирской области детей изъяли из семьи за жесткое обращение

Бабушка двоих детей из Кольчугина, по делу которых возбуждено уголовное производство, в разговоре с 360.ru подтвердила, что проблемы в семье появились давно. Женщина едва сдерживала эмоции и просила не задавать лишних вопросов, однако сообщила, что девочка сейчас находится с ней, а документы на оформление опеки над мальчиком она уже готовит.

«Девочка со мной, на мальчика оформляю документы», — пояснила бабушка.

По ее словам, родители уже лишались прав, а дети находились у нее под опекой.

На прямые вопросы о состоянии детей женщина отвечала кратко, что чувствуют себя нормально. От обсуждения подробностей она отказалась, подчеркнув, что говорить об этом ей слишком тяжело.

Прокуратура Владимирской области заявила, что проверка началась после того, как школьник пожаловался фельдшеру на боли и рассказал, что родители пьют и не кормят младшую сестру. В квартире, по данным надзорного органа, обнаружили антисанитарию, испорченные продукты, отсутствие условий для сна.

Также специалисты установили, что отец оказывал на детей психологическое давление и применял к ним силу. Пятилетнюю девочку, как указано в сообщении, несколько дней кормили лишь лапшой быстрого приготовления.

Возбуждены дела по статьям о заведомом оставлении детей в опасности и жестоком обращении. Оба ребенка помещены в учреждение соцобслуживания, в суд направлен иск о лишении родителей прав.