Автозаправка загорелась на шоссе Космонавтов в Перми
На шоссе Космонавтов в Перми произошло возгорание информационного табло с ценами на автозаправочной станции, написал сайт Ura.ru.
Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит именно информационное табло. Угроза для самой АЗС отсутствует.
Предварительно, площадь пожара составила один квадратный метр. В результате происшествия никто не пострадал.
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