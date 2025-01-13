Автозаправка загорелась на шоссе Космонавтов в Перми

На шоссе Космонавтов в Перми произошло возгорание информационного табло с ценами на автозаправочной станции, написал сайт Ura.ru .

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит именно информационное табло. Угроза для самой АЗС отсутствует.

Предварительно, площадь пожара составила один квадратный метр. В результате происшествия никто не пострадал.