Автозаправка загорелась в ХМАО
На трассе рядом с Пыть-Яхом накануне загорелась автозаправка. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по ЯНАО.
Пламя охватило две газовые колонки, стену здания и автомобиль. Приехавшие на место пожарные смогли потушить огонь, который распространился на площади 100 квадратных метров.
В пожаре никто не пострадал, повреждены только здание и автомобильный прицеп.
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