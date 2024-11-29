Автозаправка загорелась в ХМАО

На трассе рядом с Пыть-Яхом накануне загорелась автозаправка. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по ЯНАО.

Пламя охватило две газовые колонки, стену здания и автомобиль. Приехавшие на место пожарные смогли потушить огонь, который распространился на площади 100 квадратных метров.

В пожаре никто не пострадал, повреждены только здание и автомобильный прицеп.