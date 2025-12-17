Автосервис загорелся в Приокском районе Нижнего Новгорода

Утром 17 декабря в Приокском районе Нижнего Новгорода вспыхнул серьезный пожар, о предварительных данных которого информировало региональное управление Министерства чрезвычайных ситуаций. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Как сообщают сотрудники экстренных служб, возгорание возникло в помещении автосервиса, расположенном по адресу улица Вятская, дом № 47. Спасатели дополнительно указали, что внутри помещения находились газовые баллоны и транспортное средство.

Площадь распространения пламени составила порядка 450 кв. м., причем люди покинули ангар до прибытия помощи.

В ликвидации чрезвычайной ситуации принимают участие 52 сотрудника и задействована техника в количестве 11 единиц.