Автомобилистка съехала с дороги и сбила пенсионерку в Курганской области

Авария с участием пешехода произошла в селе Погорелка Шадринского округа Курганской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной ГИБДД.

По информации ГАИ, женщина-водитель 1982 года рождения за рулем Nissan Almera не справилась с управлением и съехала с дороги. Под колеса иномарки попала 69-летняя пенсионерка.

Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Проводится проверка.