Автомобилистка предстанет перед судом за смертельное ДТП в Петербурге

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 24-летней девушки из Саратова, подозреваемой в совершении ДТП. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на данные надзорного ведомства.

По версии следствия, в мае обвиняемая управляла арендованным автомобилем Geely. Она решила развернуться в неположенном месте и выехала на пешеходный переход возле дома на Литейном проспекте. В это время две женщины переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, и водитель их сбила.

Одна из пострадавших получила травмы, несовместимые с жизнью. Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.