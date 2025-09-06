Автомобилистка без прав врезалась в жилой дом в Кемерове

Жительница Кемерова устроила ночную аварию в Кировском районе. Подробности сообщил сайт Vse42.ru со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону.

По информации ведомства, 31-летняя женщина, не имеющая водительских прав, на автомобиле Mitsubishi Outlander не справилась с управлением. В результате иномарка влетела в стену жилого дома.

Обошлось без пострадавших. В отношении нарушительницы составили несколько протоколов. Ей назначили штрафы на общую сумму 6,5 тысячи рублей.