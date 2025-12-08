Автомобиль Volkswagen Polo наехал на своего владельца в Нижнем Тагиле

В поселке Песчаный Нижнего Тагила произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации ГИБДД, 69-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo вышел из машины, забыв поставить ее на стояночный тормоз. Автомобиль пришел в движение и наехал на мужчину, написал сайт ntagil.poyasnim.ru .

Пострадавший был доставлен в Городскую больницу №1 с многочисленными травмами. Водитель сообщил, что выбраться из-под машины ему помогли прохожие.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают очевидцев ДТП для дачи показаний.